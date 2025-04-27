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В ЮАР крокодил атаковал женщину на переправе

В ЮАР крокодил атаковал женщину на переправе

От неожиданности она упала в воду и захлебнулась.

В провинции Квазулу-Натал (ЮАР) произошла трагедия: крокодил напал на женщину, когда та переходила реку Энселени. Местные жители спустя сутки увидели тело в воде и сразу же сообщили в полицию. Прибывшие полицейские быстро изъяли труп из реки.

Согласно предварительным данным, пострадавшая шла привычным путем, которым часто пользуются обитатели близлежащих населенных пунктов, но из-за атаки крокодила упала в воду и захлебнулась. При этом обследование показало лишь незначительные травмы на руке, подтверждающие факт столкновения с животным.

Ранее сообщалось, что в ЮАР мужчина избил крокодила и попал под суд.

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