В ЮАР пенсионерка отбилась от пятиметрового питона

Пожилая женщина прогнала огромную змею противнем, а затем вызвала змееловов.

В ЮАР огромный питон заполз в дом к 62-летней пенсионерке Шэрон Нортон и попытался ее проглотить. Инцидент произошел ночью, когда женщина услышала шум и отправилась проверить, не забрался ли в дом вор. Из-за отключенного электричества ей пришлось идти на кухню в полной темноте, освещая себе путь фонариком. Каково же было ее удивление, когда вместо грабителя она обнаружила на кухне пятиметровую змею.

Женщина ударила пресмыкающееся тяжелым противнем, после чего оно скрылось. Шэрон Нортон предполагает, что змея могла охотиться на ее собак. Пенсионерка разводит йоркширских терьеров — и за последнее время у нее пропало четыре питомца. После инцидента она вызвала специалистов по отлову змей, которые поймали незваного гостя. Они сообщили, что в дом к женщине забрался эфиопский питон, распространенный в странах Африки южнее Сахары.

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Ранее сообщалось, что в деревне Антекера (провинция Бохоль, Филиппины) 48-летний Болхулио Алерия загрыз напавшего на него трехметрового питона.