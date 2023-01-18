В ЮАР тигрица сбежала от хозяина, загрызла собаку и напала на человека. Её усыпили

Хищница сбежала из вольера, в котором ее содержал владелец.

В Йоханнесбурге (провинция Гаутенг, ЮАР) тигрица сбежала из вольера своего хозяина, загрызла собаку и напала на местного жителя. Инцидент произошел вечером в субботу, 14 января. По данным местной полиции, на свободу вырвалась взрослая восьмилетняя хищница по имени Шеба, жертвой которой стал случайный прохожий.

«Мужчина наклонился, чтобы завязать шнурок, и тигрица набросилась на него сзади. Он закричал, из соседних домов выбежали люди с факелами и отогнали зверя», — рассказал представитель совета по безопасности Грешам Мэнди.

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Беглую тигрицу принялись искать сотрудники правоохранительных органов, охотники и жители района, где произошел инцидент. На допросе хозяин зверя Расси Эразмус заявил, что кто-то сделал прорезь в ограде вольера, через которую тигрица и сумела сбежать. Полицейские попросили жителей района, где может скрываться хищница, не выходить на улицу.

Только через несколько дней удалось отследить местонахождение тигрицы – она пробралась на одну из семейных ферм, где напала на свинью. Это было примерно в двух километрах от места, где ее замечали в последний раз. Специалисты прибыли туда вместе с хозяином тигрицы и обнаружили хщницу возле одного из домов фермы. Сначала за ней наблюдали, но после тигрица двинулась через холмы на запад.

Так как поблизости находились густонаселенные районы и другой домашний скот, тигрицу пришлось усыпить.

Ранее сообщалось, что в сафари-парке «Ноусли» (город Прескот, графство Мерисайд, Великобритания) амурский тигр Мирон нанес смертельный укус тигрице по кличке Синда при попытке спаривания.