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№ 3(7)

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Russian Traveler №3(7) 2023
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Премия Russian Traveler Awards 2023

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В ЮНЕСКО отказались внести Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения

Фото: Сергей Ветошкин / фотохостинг rtraveler.ru

Венеция

Такое решение комитет принял на сессии в Эр-Рияде вопреки ранее озвученным рекомендациям экспертов международной организации.

Комитет ЮНЕСКО в очередной раз принял решение не объявлять Венецию объектом Всемирного наследия, который находится под угрозой исчезновения.

До этого эксперты ЮНЕСКО рекомендовали наделить Венецию подобным статусом из-за последствий массового туризма и глобального потепления, и это была не первая подобная рекомендация. Так, в 2021 году специалисты уже призывали изменить статус города, однако на заседании комитета с участием всех стран эту инициативу также не поддержали.

Некоторые западные специалисты и ученые считают, что если не принять дополнительных мер, то Венеция может полностью уйти под воду к 2100 году. 

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