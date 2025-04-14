В Южной Африке из-за пингвина рухнул вертолет

Пернатый находился рядом с пилотом во время авиакатастрофы.

Пингвин стал причиной крушения вертолета в Южной Африке, заключили эксперты из южноафриканского управления гражданской авиации после тщательного расследования.

Инцидент произошёл ещё 19 января, когда вертолет Robinson R44 Raven II (ZS-RJC) с тремя пассажирами, пилотом и пингвином на борту рухнул на пути к аэропорту имени Давида Стурмана в Порт-Элизабет. Южноафриканские следователи пришли к выводу, что в происшествии был виноват пингвин. Точнее, не совсем так: на самом деле виноват пилот, который, поддавшись просьбе одного из пассажиров, взял пингвина на борт и разрешил перевезти его в коробке прямо в кабине.

В итоге коробка с пингвином упала на один из рычагов. После этого воздушное судно резко накренилось вправо и рухнуло на землю. К счастью, все пассажиры остались живы и невредимы – в том числе и пингвин.

Фото: SACAA, снимок менеджера по безопасности оператора

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Как вообще получилось, что птица оказалась на борту? Из материалов дела следует, что воздушное судно направлялось из Порт-Элизабет на Птичий остров в ЮАР для аэрофотосъемки и обратно. На обратном пути аэрофотограф попросил взять на борт пингвина, чтобы вместе с ним отправиться в аэропорт Стурмана (для каких целей, не уточняется).

Специалист взгромоздил картонную коробку вместе с птицей себе на колени и сел впереди слева от пилота. Коробку он держал руками, но во время взлета и набора высоты (15 метров) она соскользнула вправо и упала на рычаг. Что было дальше, уже известно. Транспортное средство сильно накренилось вправо, лопасти несущего винта ударились о землю, и вертолет рухнул, сильно завалившись на правый борт.

Фото: SACAA, снимок пилота

В общем, напрямую пингвина в происшествии никто не обвиняет. Основная ответственность за повреждение вертолета возлегла на пилота, который не оценил риски перевозки животного без надлежащего контейнера и последовательной фиксации груза. К счастью, история закончилась благополучно – хоть и напомнила многим сюжет мультфильма «Мадагаскар».