В Южной Африке рога носорогов делают радиоактивными

Так учёные предлагают бороться с нарастающим уровнем браконьерства в стране.

Южная Африка остаётся домом для большинства носорогов в мире. К сожалению, она также является и эпицентром охоты на их рога, которые считаются одним из самых ценных товаров на чёрном рынке, наравне с золотом и алмазами.

По подсчётам профессора Джеймса Ларкина, каждые 20 часов в стране убивают одного носорога ради его рогов, которые потом переправляются по всему миру для применения в традиционной медицине или в качестве дорогого сувенира.

Эти пугающие цифры побудили Ларкина, директора отделения радиационной и медицинской физики Витватерсрандского университета, выступить с довольно радикальным предложением – начать вживлять в рога непарнокопытных нетоксичные радиоизотопы.

В первую очередь, инициатива призвана лишить товар его ценности на чёрном рынке – радиоактивные рога становятся ядовитыми для употребления человеком. Во-вторых, благодаря детекторам, установленным почти на всех пограничных пунктах в мире в целях борьбы с терроризмом, провести такую контрабанду станет практически невозможно.

Как проходит «радиоактивная» процедура?

На этой неделе профессор Ларкин и его команда, которые являются частью проекта «Ризотоп», начали вводить радиоактивное вещество в рога двадцати подопытных счастливчиков из африканского приюта «Лимпопо».

Предварительно усыпив носорогов, Ларкин просверлил небольшие отверстия в каждом из рогов и ввёл туда «два крошечных радиоактивных чипа». После процедуры, животных разбудили и отпустили пастись дальше под присмотром специалистов, которые обещают наблюдать за ними 24 часа в сутки в течение следующего полугода.

«Каждая инъекция тщательно контролировалась опытными ветеринарами, и были приняты чрезвычайные меры предосторожности, чтобы не нанести животным никакого вреда», — говорит Ларкин.

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Команда обещает, что на здоровье толстокожих инъекции никак не отразятся, так как доза радиоактивного материала остаётся довольно низкой.

«За месяцы исследований и испытаний мы также убедились, что введенные радиоизотопы не представляют никакого риска для здоровья или любого другого риска для животных или тех, кто о них заботится», – обещает профессор.

Браконьерство на подъёме

По последним оценкам, сейчас в Южной Африке проживают около 15 тыс. носорогов. Только в 2023, браконьеры убили около 500 особей этого мужественного млекопитающего, по данным Министерства окружающей среды страны, что показало рост в 11% по сравнению с прошлым годом.

Торговля дикими животными остаётся третьим по объему видом организованной преступности в мире.

Пока что попытки остановить браконьерство с помощью самостоятельного отпиливания рогов у животных или их обработки ядом должного эффекта не дали. Однако члены команды «Ризотоп» верят, что их метод более эффективен – введённые материалы будут отпугивать браконьеров последующие пять лет, пока длится их действие, в то время как спиливать отрастающие рога носорогов придётся каждые полтора года.

«К сожалению, рога носорогов играют большую роль в финансировании самых разных видов преступной деятельности во всем мире», — говорит профессор Джеймс Ларкин. «В конечном счете, цель состоит в том, чтобы попытаться обесценить рог носорога в глазах конечных пользователей, в то же время упростив обнаружение рогов при их контрабанде через границы».

Если проект окажется удачным, то команда переключит свои усилия на слонов и панголинов, которые также являются жертвами нелегальной торговли из-за предполагаемых терапевтических свойств частей их тел.