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В Южной Корее птица сбила истребитель из США

Фото: Wikipedia Commons

Истребитель F-35A ВВС США

Ремонт машины оценили более чем в 100 миллионов долларов.

В Южной Корее истребитель-невидимку F-35A решили вывести из эксплуатации после того, как машина столкнулась с птицей в 2022 году. Комплексный анализ после инцидента показал, что у истребителя повреждены около 300 компонентов.

Среди них оказался планер, конструкция, двигатель, а также система управления и навигации. Стоимость ремонта F-35A оценили более чем в 107,6 миллиона долларов, в связи с чем было принято решение отказаться от дальнейшего использования машины.

Ранее сообщалось, что во время учений над штатом Лос-Риос (Эквадор) огромная птица протаранила лобовое стекло летевшего в небе самолета и так и осталась висеть в пробитой дыре.

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