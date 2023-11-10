В Южной Корее робот убил сотрудника завода. Он принял его за коробку

Трагедию объяснили технической ошибкой.

В Южной Корее робот убил человека, приняв его за коробку с продуктами. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Трагедия произошла 8 ноября в провинции Кёнсан-Намдо. 40-летний мужчина, работавший в распределительном сельхозцентре, решил проверить работу датчиков робота перед тестовым запуском. Новая система должна была сама поднимать ящики с овощами и складывать на поддоны.

В итоге робот перепутал сотрудника с ящиком и с силой прижал верхнюю часть его тела к конвейерной ленте. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. В полиции случившееся объяснили сбоем в системе робота. Продолжит ли он свою «работу» на заводе, неизвестно.

Случай в Южной Корее стал не первым, когда робот случайно убил человека. Например, в 2019 году в России, в городе Грязи Липецкой области робот-упаковщик прижал мужчину к оборудованию для формовки железобетонных изделий. Работник скончался на месте.

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А в 2015 году робот прижал рабочего к металлической пластине на заводе Volkswagen в Германии. В тот момент подрядчик пытался установить робота, но произошла техническая ошибка. Мужчина скончался, следствие признало причиной человеческий фактор при работе со сложной техникой.