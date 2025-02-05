В Забайкалье поезд сбил стадо редких антилоп

Забайкальская железная дорога начала проверку из-за инцидента.

В Забайкалье поезд сбил стадо краснокнижных степных антилоп-дзеренов — об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), отметив, что по факту инцидента ведется проверка.

В прокуратуре говорят, что животные попали на пути через ограждение, которое уже было кем-то нарушено. Локомотивная бригада заметила антилоп, когда предотвратить наезд уже было невозможно – поезд тормозил слишком долго.

«В ходе расследования будет дана оценка действия локомотивной бригады», — говорится в Telegram-канале ЗЖД.

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После ЧП все машинисты поездов прошли дополнительные занятия. Им настоятельно рекомендовали быть особенно внимательными при обнаружении диких животных на железнодорожных путях.

Кроме того, в ЗабЖД предложили создать систему оперативного обмена сведениями о движении дзеренов на труднодоступных участках рядом с Нерчинским и Кукульбейскими хребтами.

Массово дзерены находятся в Забайкальском крае только в зимний период. Миграция начинается осенью, когда животные перемещаются на несколько сотен километров на север. На пути у них встречаются как природные преграды – реки, так и автомагистрали, железная дорога. При этом нигде в России кроме районов Забайкалья больше нет краснокнижного дзерена.

Заказник «Долина дзерена», заповедник «Даурский» Фото: Елена Щипкова / фотохостинг Russian Traveler

Ранее сообщалось, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатила государству более двух миллионов рублей за амурского тигра, сбитого поездом — об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.