В Забайкальском крае уже три дня подряд вызывают дождь

Так службы борются с лесными пожарами.

Специалисты из «Авиалесоохраны» уже третий день вызывают дожди в Забайкальском крае.

Это один из регионов России с максимальной площадью возгораний – на данный момент пожарники активно тушат в Забайкальском крае более 400 лесных пожаров на площади 747 874 гектара, сообщает Gismeteo. Ещё 129 возгораний на площади 515 398 гектаров подвергаются активному мониторингу по данным на 11 июля.

Фото: Авиалесоохрана

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Чтобы помочь пожарным справиться с бушующем пламенем, в ход идут все способы – включая активный вызов осадков. И речь здесь идёт не о ритуальных танцах и призывах шаманов. Эксперты пользуются помощью самолёта-зондировщика Ан-26 «Циклон». В его специальную установку заряжают пиропатроны с йодистым серебром — реагент считается безопасным для окружающей среды.

Затем специалисты по определенным признаком выбирают облако, которое, как им кажется, содержит достаточное количество влаги, и запускают в него пиропатрон. Через какое-то время в облаке начинают формироваться осадки, и над зоной пожаров выпадает дождь, помогая наземным группам пожарных справиться с возгораниями.

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В начале июля Забайкальский край накрыла аномальная жара. Синоптики были вынуждены объявить экстренное предупреждение – повсеместно температура достигала 35°C. В некоторых отдельных местах термометры показали 46 градусов выше нуля.