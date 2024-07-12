В Забайкальском крае уже три дня подряд вызывают дождь

Так службы борются с лесными пожарами.
Специалисты из «Авиалесоохраны» уже третий день вызывают дожди в Забайкальском крае.
Это один из регионов России с максимальной площадью возгораний – на данный момент пожарники активно тушат в Забайкальском крае более 400 лесных пожаров на площади 747 874 гектара, сообщает Gismeteo. Ещё 129 возгораний на площади 515 398 гектаров подвергаются активному мониторингу по данным на 11 июля.
Чтобы помочь пожарным справиться с бушующем пламенем, в ход идут все способы – включая активный вызов осадков. И речь здесь идёт не о ритуальных танцах и призывах шаманов. Эксперты пользуются помощью самолёта-зондировщика Ан-26 «Циклон». В его специальную установку заряжают пиропатроны с йодистым серебром — реагент считается безопасным для окружающей среды.
Затем специалисты по определенным признаком выбирают облако, которое, как им кажется, содержит достаточное количество влаги, и запускают в него пиропатрон. Через какое-то время в облаке начинают формироваться осадки, и над зоной пожаров выпадает дождь, помогая наземным группам пожарных справиться с возгораниями.
5 мест на земле, где никогда не прекращается пожар
В начале июля Забайкальский край накрыла аномальная жара. Синоптики были вынуждены объявить экстренное предупреждение – повсеместно температура достигала 35°C. В некоторых отдельных местах термометры показали 46 градусов выше нуля.
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