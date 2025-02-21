В Замбии гиппопотам растерзал женщину на сафари

Муж погибшей подал на туристическую фирму в суд.

Муж женщины, погибшей от нападения гиппопотама, обвинил туристическую фирму в халатности и подал на нее в суд. 70-летняя Лиза Мандерс и ее супруг Крейг отправились в мае 2024 года в Замбию на сафари, организованное компанией Portfolio. На пятый день тура гиды предложили группе подойти близко к реке, где живут гиппопотамы.

При этом они оставили туристов без присмотра. Во время прогулки гиппопотам атаковал Лизу Мандерс, мгновенно лишив ее жизни. После трагедии Крейг Мандерс обвинил Portfolio в недостаточных мерах безопасности и отсутствии должной информации о рисках. Компания же назвала происшествие несчастным случаем.

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