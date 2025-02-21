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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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В Замбии гиппопотам растерзал женщину на сафари

В Замбии гиппопотам растерзал женщину на сафари

Муж погибшей подал на туристическую фирму в суд.

Муж женщины, погибшей от нападения гиппопотама, обвинил туристическую фирму в халатности и подал на нее в суд. 70-летняя Лиза Мандерс и ее супруг Крейг отправились в мае 2024 года в Замбию на сафари, организованное компанией Portfolio. На пятый день тура гиды предложили группе подойти близко к реке, где живут гиппопотамы.

При этом они оставили туристов без присмотра. Во время прогулки гиппопотам атаковал Лизу Мандерс, мгновенно лишив ее жизни. После трагедии Крейг Мандерс обвинил Portfolio в недостаточных мерах безопасности и отсутствии должной информации о рисках. Компания же назвала происшествие несчастным случаем.

Несмотря на кажущуюся неповоротливость, бегемоты считаются самыми опасными животными в Африке. Всё из-за их размеров агрессивности и способности стремительно передвигаться при кажущейся неповоротливости.

Вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те могут употреблять в пищу падаль. Никакие хищники этому африканскому тяжеловесу не страшны: зубы бегемотов могут вырастать до полуметра, а их толстую шкуру прокусить сможет далеко не каждый хищник 

Ранее мы рассказывали, как в ЮАР антилопа бушбок, которая пыталась спастись от нападения гиеновидных собак, вместо этого погибла в зубах разъяренного бегемота.

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