В Замбии нашли древнейшую постройку из дерева: ей 476 000 лет и создали ее не Homo sapiens

Сооружение создали гоминины.

В Замбии обнаружили остатки деревянной конструкции возрастом полмиллиона лет. Находку сделала международная команда археологов во время раскопок у водопада Каламбо, пишет журнал Nature.

Конструкция, найденная в стране Южной Африки, на удивление хорошо сохранилась, потому ученым удалось точно датировать ее. Оказалось, что постройке 476 000 лет — это древнейшее деревянное сооружение в мире. Судя по возрасту, ее соорудили еще древние гоминины, эволюционная ветвь которых предшествовала эволюции нашего вида Homo sapiens.

Гоминин — это подсемейство гоминидов, к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп. Возраст этого представителя подсемейства оценивается в 1,45 млн лет.

Как показал анализ следов каменных орудий на древесине, сначала древние гоминины обработали два больших бревна, а затем при соединили их вместе. В результате получилась конструкция, которая, вероятно, была частью жилища. По словам ученых, найденные образцы представляют собой самое раннее в мире свидетельство целевой обработки бревен — до этого было известно лишь то, что в далеком прошлом дерево использовали лишь для добычи огня, копания земли или изготовления древков для стрел.

Древесина редко встречается на древних стоянках из-за того, что она гниет и разрушается. Но на водопаде Каламбо постоянно высокий уровень воды, который помог остаткам бревен сохраниться.

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Открытие ученых поставило под сомнение мнение о том, что люди каменного века были кочевниками. У древних жителей, обитавших возле Каламбо, был не только постоянный источник воды, но и лес вокруг, дающий пищу и материалы для построек

«Эта находка изменила мое представление о наших далеких предках. Забудьте ярлык «каменный век», посмотрите, что делали эти люди: что-то новое и большое из дерева. Они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать то, чего никогда раньше не видели, то, чего раньше никогда не существовало», — заявил один из группы археологов, профессор Барэм.

Как отметил исследователь, теперь можно предположить что уже почти полмиллиона лет назад древние люди стремились создать себе комфортные условия для жизни. Даже если это было просто изготовление не дома, а деревянной платформы, на которой можно было сидеть у реки.