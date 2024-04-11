В Замбии толпа растерзала «колдуна» из-за нападения крокодила

Мужчину заподозрили в причастности к атаке рептилии на женщину.

В Замбии мужчина был убит толпой за подозрение в причастности к атаке заколдованного крокодила на женщину. Жители деревни на озере Бангвеулу объявили 32-летнего Ленгве Кафупи «колдуном», утверждая, что он использовал магию для управления рептилией.

Толпа растерзала его, сожгла тело и разграбила его магазин. После этого они обвинили ещё трех жителей в колдовстве и расправились с ними, закопав их тела. Полиция смогла задержать только одного из участников этих событий.

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Ранее сообщалось, что ученые воссоздали лицо женщины, осужденной за колдовство три века назад. Это единственное достоверное изображение шотландской «ведьмы» тех времен.