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В Замбии толпа растерзала «колдуна» из-за нападения крокодила

Фото: Unsplash

Мужчину заподозрили в причастности к атаке рептилии на женщину.

В Замбии мужчина был убит толпой за подозрение в причастности к атаке заколдованного крокодила на женщину. Жители деревни на озере Бангвеулу объявили 32-летнего Ленгве Кафупи «колдуном», утверждая, что он использовал магию для управления рептилией.

Толпа растерзала его, сожгла тело и разграбила его магазин. После этого они обвинили ещё трех жителей в колдовстве и расправились с ними, закопав их тела. Полиция смогла задержать только одного из участников этих событий.

Ранее сообщалось, что ученые воссоздали лицо женщины, осужденной за колдовство три века назад. Это единственное достоверное изображение шотландской «ведьмы» тех времен.

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