В животе мужчины врачи «забыли» лезвие ножа после драки. Он выжил, но это еще не всё

Врачи рассказали о необычном и впечатляющем случае пациента из Непала.

Мужчина в Непале получил ножевое ранение в верхнюю правую часть живота во время драки, которую он плохо помнил из-за того, что был пьян. После ножевого ранения 22-летнего парня отвезли в клинику, где медицинский работник, судя по всему, зашил ему рану, не проверив, застряло ли что-нибудь в животе.

Через день мужчина обратился в отделение неотложной помощи с жалобами на постоянную боль в нижней левой части живота. На первый взгляд, у мужчины не было никаких отеков или симптомов, указывающих на проблемы с желудочно-кишечным трактом, таких как тошнота, диарея или запор, хотя у него была зашитая рана на правом боку и болезненность над левым бедром. У него также не было признаков перитонита – состояния, при котором воспаляется внутренняя оболочка брюшной полости, что может произойти после повреждения тканей в результате ножевого ранения.

Врачи сделали рентгеновский снимок живота мужчины и обнаружили нечто «впечатляющее»: лезвие ножа длиной 15 сантиметров, попавшее внутрь мужчины в результате нападения. Лезвие все еще «бродило» с одной стороны живота на другую. Однако, как заявили врачи, ни один из окружающих органов пациента серьезно не пострадал. На передней части его печени был лишь небольшой порез глубиной около сантиметра. Авторы пишут, что эта травма, скорее всего, изначально возникла в результате нападения.

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Колотые ранения живота не такая уж редкость, но лезвия после этого обычно все-таки не остаются в телах пациентов. Даже те случаи, что были зафиксированы ранее, оказались редкими и чаще касались ранений в груди, а не в животе.

Однако встречались и сообщения о том, как люди проглатывали острые предметы – складные ножи, лезвия и иглы, а те потом мигрировали через их тела без нанесения серьезных повреждений.

Обнаружив лезвие в животе, врачи удалили его хирургическим путем. Позже пациент выздоровел и через пять дней был выписан из больницы.

Непонятно, почему лезвие не обнаружил первый врач, хотя авторы пишут, что это могло произойти потому, что «никто не подозревал, что в брюшной полости могло остаться какое-либо инородное тело». Они добавили, что самая «чудесная часть» этого случая – то, как лезвие прошло через живот, не повредив ни одного органа, – также остается загадкой.