В Зимбабве десятки слонов забьют на мясо

Так власти намерены решить проблему избыточного прироста поголовья.
Комитет по защите окружающей среды Зимбабве сообщил о намерении начать охоту на десятки слонов ради распределения мяса среди населения и решения проблемы избыточного прироста поголовья. По численности слонов страна уступает только Ботсване, занимая вторую позицию в мировом рейтинге.
Первые шаги предполагают отлов около 50 слонов, обитающих в масштабном частном заповеднике Save Valley Conservancy на юге республики. Официальное заявление сделал национальный парковый департамент (ZimParks), но конкретные данные относительно общего числа предполагаемых жертв и сроков акции пока отсутствуют.
Проведенная в 2024 году авиасъемка выявила превышение нормы численности слонов в заповеднике почти в три раза: была зафиксирована цифра в 2550 особей при рекомендованной для территории в 800 зверей. В предыдущие пять лет уже было осуществлено перемещение свыше 200 слонов в другие регионы.
Предполагается, что полученные туши пойдут на снабжение жителей прилегающих территорий, а ценные части останков, включая бивни, перейдут в собственность государства и будут переданы под контроль ведомства ZimParks. Мера встретила серьезную критику общества, поскольку слоны представляют собой важный ресурс для развития зимбабвийского туризма.
Ранее сообщалось, что слоны в национальном парке Горонгоса в Мозамбике до сих пор помнят кровопролитную гражданскую войну в стране, которая длилась с 1977 по 1992 год.
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