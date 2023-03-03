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В зоопарке США медведь дважды за месяц сбежал из вольера

Фото: Saint Louis Zoo

Оба раза беглеца успешно вернули в клетку.

В зоопарке города Сент-Луис (штат Миссури, США) четырехлетний очковый медведь по кличке Бен дважды за месяц сбежал из своего вольера. Вначале, 7 февраля, Бен разорвал зажимы, крепившие стальную сетку к двери вольера, а затем выбрался на свободу. 1,5 часа спустя сотрудники зоопарка нашли животное неподалеку от его клетки и вернули беглеца обратно.

При этом, чтобы избежать новых побегов, сетку закрепили новыми и более прочными зажимами. Однако две недели спустя Бен вновь сломал сетку и сбежал. Правда, на улице он пробыл меньше часа: работники зоопарка нашли медведя в 30 метрах от вольера и благополучно вернули обратно. Теперь в зоопарке Сент-Луиса ломают головы над альтернативными способами укрепить жилище Бена.

Ранее сообщалось, что самец королевской кобры по кличке Гудини сбежал из зоопарка Skansen в Стокгольме (Швеция) через светильник своего террариума, куда его поместили для спаривания с сородичем.

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