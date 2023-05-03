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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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В зоопарке верблюд укусил ребенка за голову: видео

Фото: Unsplash

Отец мальчика едва успел выхватить его из пасти животного.

В турецком зоопарке верблюд напал на ребенка и укусил его за голову. Об этом пишет сайт Expat Guide Turkey.

Инцидент произошел в городе Дензили на юго-западе страны. 10-летний мальчик с родителями приехал в зоопарк и решил посмотреть на верблюда.

Несмотря на то, что возле вольера с животным стояла табличка, предупреждающая об опасности, мальчик подошел слишком близко. Это разозлило верблюда, и он схватил маленького посетителя за голову и поднял над землей.

Отец ребенка сумел освободить его из пасти животного и отвести подальше. На место вызвали скорую помощь, и медики увезли испуганного и плачущего мальчика в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Тем временем, в зоопарке проводят внутреннюю проверку по факту случившегося и думают, что делать с агрессивным животным.

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