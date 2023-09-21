В Звенигороде скоро откроется выставка работ Левитана и его творческого круга

В октябре в Звенигородском музее-заповеднике откроется выставка «Вокруг Левитана. Русский пейзаж конца XIX – начала XX веков из собрания Русского музея». На ней будут представлены 56 работ из собраний Русского музея в Санкт-Петербурге и Звенигородского государственного музея-заповедника.

В экспозицию войдёт живопись Исаака Левитана и его творческого круга: работы его учителей – Алексея Саврасова и Василия Поленова, друзей – Константина Коровина, Михаила Нестерова и Мануила Аладжалова, а также тех, на кого «мастер пейзажа настроения» оказал существенное творческое влияние – Витольда Бялыницкого-Бируля, Игоря Грабаря, Петра Петровичева, Леонарда Туржанского и многих других.

Проект «Вокруг Левитана. Русский пейзаж конца XIX – начала XX веков из собрания Русского музея» демонстрирует огромный потенциал культурного сотрудничества регионов и объединения музеев. Очевидным преимуществом для зрителей выставки станет возможность увидеть на одной площадке живопись замечательных русских художников рубежа ХIХ-ХХ веков, причём это работы не настолько знакомые и знаменитые, как те, что представлены в постоянных экспозициях крупных музеев Москвы или Санкт-Петербурга.

Произведения подобного уровня ещё ни разу не выставлялись в Звенигороде, где в своё время бывали большинство авторов представляемых полотен. Пленэры в Саввинской слободе стали определяющим пунктом для творчества самого Исаака Левитана – именно здесь были начаты поиски его собственного художественного языка.

Неповторимая красота природных ландшафтов и древние памятники Звенигорода служили источником вдохновения для многих русских художников: «Русская пейзажная живопись зарождалась в Звенигороде...», писал известный искусствовед Алексей Фёдоров-Давыдов.

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Ныне Звенигород – признанный туристический центр Подмосковья, к удивительным историческим и природным достопримечательностям которого в этом году добавится и уникальная художественная выставка. Она будет доступна для зрителей в Звенигородском Манеже до 25 февраля 2024 года.