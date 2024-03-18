Вакансия дня: счетовод пингвинов в Антарктиде

Сотрудникам нужно будет вести блог, сортировать почту и продавать сувениры – за $2500 в месяц.

В Антарктиде открыли вакансию: одной из обязанностей является подсчет пингвинов за зарплату от $2529 (234 000 рублей) в месяц. Об этом сообщает Fox News.

Необычных сотрудников ищет Фонд охраны антарктического наследия Великобритании. Там решили нанять пять человек (руководителя базы, начальника цеха и трех главных помощников) на пятимесячную работу в самом южном почтовом отделении мира в Антарктиде. В их обязанности войдет подсчет пингвинов в этом районе и ведение блога на британской станции Порт-Локрой.

Порт-Локрой, расположенный на острове Гудье, — одно из самых популярных туристических мест в Антарктиде. Его каждый год посещают до 18 тысяч пассажиров круизных лайнеров. База Порт-Локрой была основана в 1944 году — но уже в 1962-м её закрыли. При этом её решили не уничтожать, поскольку признали историческую важность заброшенной базы и её вклад в британскую науку. Так база получила статус исторического места и памятника. В 1996 году здание в Порт-Локрой было превращено в «живой музей», открытый в течение антарктических летних месяцев.

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Помимо наблюдения за дикой природой, новым сотрудникам базы поручат управлять почтовым отделением Британской антарктической территории и благотворительным сувенирным магазином, собирать деньги, поддерживать исторические здания и артефакты и выполнять множество других задач.

Как считают в фонде, работа обещает быть «интересной и непохожей ни на одну другую». Впрочем, там предупреждают и о минусах: отсутствие проточной воды, мобильной связи, хорошего интернета и важной инфраструктуры — ближайшая больница находится в Аргентине и дорога туда может занимать до недели (в зависимости от погодных условий).

Поэтому несмотря на то, что погода в Порт-Локрое считается приятной для Антарктиды, вакансию разместили с пометкой «не для слабонервных» и отметили, что работникам нужно иметь крепкое здоровье.