Вакансия дня: в Австралии ищут выгульщика вомбатов (а ещё звездочёта и охотника за привидениями)

Список необычных вакансий был опубликован офисом туризма Тасмании.

Туристические власти Тасмании решили привлечь на остров инициативных путешественников, опубликовав список из 10 необычных вакансий. Он включает должности «исследователя паранормальных явлений», «искателя звёзд» и «выгульщика вомбатов».

В офисе туризма понадеялись, что так желающие отправиться в Тасманию в отпуск смогут совместить приятное с полезным, отвлечься от рутины и исследовать австралийский остров, при этом с головой погрузившись в необычные обязанности. Об инициативе было объявлено ещё летом (т.е. австралийской «зимой», когда туристический сезон в регионе заканчивается), но на сайте Discover Tasmania список необычных вакансий всё ещё актуален.

Помимо уже перечисленных должностей, соискатели также могут попытать удачу в роли «собирателя устриц» или «дирижера пещер». А «заклинатели вин» смогут не только прогуляться по виноградникам, но и по окончании экскурсии продегустировать местную продукцию. Похожая «участь» ждёт и «нюхачей трюфелей»: тяжкая работа включает в себя охоту за знаменитыми деликатесами в сопровождении собак-ищеек.

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Устроиться на необычную работу сможет не каждый: все желающие должны будут заполнить заявку и пройти отбор. А ещё за неё не будут платить – туристические власти покроют счастливчикам расходы на поездку и подарят набор лучших сувениров Тасмании. Так что предложение больше напоминает волонтёрство, зато в интересном формате.

К сожалению, на момент публикации подобные вакансии были доступны только для австралийцев, но кто знает – может, в этом году туристический офис смилостивиться и разрешит поохотиться за привидениями в тасманских заброшках и иностранным путешественникам!