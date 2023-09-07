авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Объявлены победители!
Очень жаркий август: Объявлены победители!

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Объявлены победители!
Очень жаркий август: Объявлены победители!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Вандалы разрушили часть Великой китайской стены

Фото: Youyu Public Security Bureau

Полиция задержала двоих человек.

Часть Великой китайской стены была серьезно повреждена в провинции Шаньси. Вандалы использовали экскаватор, чтобы сделать пробоину в стене. Полиция задержала по этому делу 38-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Подозреваемые признались на допросе, что использовали экскаватор, чтобы проложить короткий путь в стене.

Строительство Великой стены, разделенной на участки общей протяженностью в тысячи километров, началось в третьем веке до нашей эры и продолжалось на протяжении столетий. Пострадавший участок, расположенный примерно в шести часах езды к западу от центра Пекина, восходит к временам китайской династии Мин XIV-XVII веков.

В то время как наиболее известные части Великой стены представляют собой красиво построенные сооружения, усеянные древними сторожевыми башнями, другие части сооружения разрушаются или вообще исчезли. В отчете газеты Beijing Times за 2016 год говорится, что более 30% Великой стены Мин полностью исчезло, и только 8% ее территории считаются хорошо сохранившимися.

Самые старые части, построенные тысячи лет назад, представляют собой утрамбованные земляные стены, а теперь выглядят как курганы, в которых даже не сразу можно узнать Великую стену. Большая часть разрушения стены связана с тем, что местные фермеры крадут кирпичи и камни для строительства домов или загонов для животных.

«В настоящее время двое подозреваемых задержаны в соответствии с законом, расследование дела продолжается», – сообщают китайские власти.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023