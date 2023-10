Вандалы срубили самое знаменитое дерево Англии

Полиция задержала 16-летнего юношу.

Большое платановое дерево, известное как «Дерево Робин Гуда» (это название оно получило после того, как оно было показано в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров»), на протяжении последних трех столетий стояло рядом с Адриановой стеной в Нортумберленде.

Но утром 28 сентября прохожие обнаружили спиленное дерево – оно лежало на вершине древней римской стены. Внимательное изучив оставшийся пень, полиция выяснила, что дерево было аккуратно спилено чуть выше уровня земли, скорее всего, с помощью цепной пилы, поскольку линия среза была намеренно отмечена белой линией.

Дерево Робин Гуда, также известное как Платан Гэп, росло недалеко от Стены Адриана недалеко от деревни Хексхэм – на дне небольшой долины, образованной крутым обрывом ландшафта. Уникальный и необычный профиль дерева сделал его популярным среди туристов. Путешественники часто останавливались рядом, чтобы сделать фото.

По подозрению в совершении преступления был арестован неназванный 16-летний юноша. Пока неизвестно, пилил ли он дерево один или у него были помощники.

«Я думаю, что мы все в регионе шокированы тем, что произошло. Это дерево много лет было местом, связанным со счастливыми воспоминиями для миллионов людей. Сейчас важно, чтобы мы позволили правосудию идти своим чередом, и я благодарен нашим трудолюбивым полицейским за их действия», – Ким МакГиннесс, комиссар местной полиции.

Дерево Робин Гуда было посажено рядом со стеной Адриана XVIII века. Изначально деревьев было больше, но с годами остальные погибли, оставив только этот платан.

Стену Адриана построили солдаты римской армией в 122 году – по приказу императора Адриана и после его визита на Британские острова в том же году. Барьер длиной 117 километров тщательно сохранялся на протяжении почти 2000 лет, а Дерево Робин Гуда было признано одним из самых важных ландшафтных памятников в этом месте.

Платановое дерево в 2018 году Фото: Wikimedia Commons

Хотя дерево уже давно привлекало фотографов, широкой публике оно стало более известным после того, как сыграло одну из главных ролей в фильме «Робин Гуд: Принц воров».

В одной из сцен Робин Гуд (которого играет Кевин Костнер) срывает листья с дерева, идя вдоль Стены Адриана в сопровождении воина Азима (которого играет Морган Фриман). Помимо появления в фильме, дерево также заняло видное место в музыкальном клипе на хит Брайана Адамса Everything I do I do it for you.

Однажды дерево уже чуть не уничтожили. В 2003 году вертолет, снимавший Стену Адриана для документального сериала, разбился менее чем в 30 метрах от растения.