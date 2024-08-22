Ваш кот потолстел. Что делать?

Лишний вес у домашнего питомца — это может быть опасно. Эксперты напоминают, что средний вес домашней кошки должен оставаться в диапазоне 3,6-4,4 килограммов. Всё что больше, уже не норма.

Если вы заметили, что ваша кошка или кот сильно поправились, то заставлять животное быстро худеть не стоит, это может привести к нарушениям функции печени и другим заболеваниям, напоминают специалисты с TechInsider.

В первую очередь рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром и совместно подобрать новый рацион питомцу, постепенно меняя его в течение двух-трех недель. По словам специалистов, нормальным темпом снижения веса будет считаться около 500 граммов в месяц, поэтому при правильно подобранной диете животное должно вернуться к здоровому весу примерно через полгода или даже чуть больше.

В отношении самого рациона, отличной идеей будет выбрать для кошки консервированный диетический корм – считается, что в нем углеводов и калорий меньше, чем в сухом корме, а воды и плотности больше. Зачастую сухой корм животные могут есть бесконтрольно, просто от скуки, поэтому порции насыпного корма важно отмерять мерным стаканчиком. Также важно избегать покупки коммерческого сухого диетического корма — эксперты говорят, что в него часто добавляют воздух, который не насыщает животное, оно остаётся голодным и страдает. Как итог, это только усложняет процесс похудения и ухудшает физическое состояние вашего любимца.

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Размер порций будет зависеть от возраста, веса и активности питомца, но важно помнить, что для эффективной потери веса еда животного должна быть богата клетчаткой и белком – убирать последний элемент нельзя ни в коем случае — а вот содержание углеводов в ней должно быть снижено.

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Поэтому во время похудения, лучше если животное всё-таки будет потреблять больше влажного корма – идеальной пропорцией между диетическими консервами и сухим кормом будет 60% на 40% соответственно.