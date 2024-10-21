Великобритания и Чили предложили дать грибам особый юридический статус

Их могут выделить в особую категорию.

В ближайшее время может начаться новая эпоха в области охраны грибов: Великобритания и Чили выступили с предложением включить грибы в отдельную категорию для сохранения природы, наряду с животными и растениями. Предлагаемый план будет представлен на Конференции ООН по биоразнообразию в городе Кали (Колумбия) 21 октября. В соответствии с этим планом, грибы, плесень, дрожжи и лишайники будут выделены в отдельную группу и получат новый, более высокий статус.

Великобритания и Чили планируют вместе продвигать эту инициативу, признавая грибы самостоятельной формой жизни в законах и политике. Они стремятся сохранить грибы и предпринять конкретные шаги для использования их потенциала для улучшения экосистем и поддержки людей в условиях экологического кризиса.

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Предложение двух стран основано на увеличивающемся числе доказательств того, насколько важны грибы для восстановления почв, поглощения углерода из выбросов ископаемого топлива, а также разложения пластика и других загрязнителей. Микологи подчеркивают, что без грибов многие растения не смогли бы расти вне водной среды, и, следовательно, жизнь на Земле в ее современном виде была бы невозможна.

Ранее сообщалось, что исследователи из Японии изучили, как лесные грибы общаются друг с другом, и обнаружили, что они в основном болтливы, когда идет дождь.