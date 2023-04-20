Велосипедисты за 6 дней нарисовали огромного GPS-динозавра

С помощью своего маршрута они «начертили» динозавра длиной 1025 километров и побили рекорд.

Команда из пяти французских велосипедистов получила заслуженную запись в Книге рекордов Гиннесса за самый большой GPS-рисунок. Они «нарисовали» контур велоцираптора длиной 1025 километров. В команду вошли Флоран Арно, Максим Брюжер, Франк Делорм, Николя Менье и Жан Руль. На маршрут у них ушло 43 часа и 47 минут.

Велосипедисты стартовали и финишировали во французской коммуне Мейар в департаменте Алье в центральной Франции и за шесть дней пересекла несколько других департаментов – Шер, Сона и Луара, Эндр, Ньевр, Крез и Пюи-де-Дом. Хотя достижение было установлено в ноябре 2022 года, Книга рекордов Гиннесса официально зарегистрировала его только в этом году.

Ранее спортсмены уже «рисовали» тираннозавра в 2020 году, а затем диплодока в 2021-м. Затем они узнали, что существует зарегистрированный мировой рекорд Гиннеса по самому длинному рисунку с помощью GPS – в 2018 году райдеры из египетского подразделения фирмы Philips нарисовали в Египте сердце длиной 761 километр. И французские велосипедисты загорелись идеей этот рекорд побить.

Команда рекордсменов Фото: Strava

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Велоцираптор был выбран отчасти потому, что это игра слов со словом «velo». А ещё потому, что динозавры являются доказательством: даже самые выносливые и приспособленные виды не застрахованы от вымирания.

Команда, состоящая из триатлонистов на шоссейных велосипедах, рассказала, что у них было несколько целей в этом приключении, в том числе экологическое просвещение. Они объяснили, что хотели также осуществить детскую мечту и вписать свои имена в книгу рекордов.

«Большинство из нас ежедневно ездят на велосипеде, заботятся об окружающей среде и редко пользуются автомобилем. Мы также используем наши велосипеды для путешествий. В условиях решения проблем, с которыми мы сталкиваемся в связи с глобальным потеплением и другими экологическими кризисами, замена автомобиля на велосипед несет сплошные плюсы. Это полезно для физического и психического здоровья, дешево и позволяет избежать большинства дорожных работ и пробок», – говорят рекордсмены.

В последние годы палеонтологи в значительной части поменяли свое представление о внешнем виде многих динозавров. Сейчас считается, что велоцираптора и дейнонихи были покрыты перьями и выглядели примерно так. Фото: Wikimedia Commons