Вернувшаяся из Африки туристка нашла в чемодане огромного паука

Членистоногое могло попасть в багаж во время отдыха женщины в хижине.

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Женщина вернулась домой в США из Африки и обнаружила в своем чемодане пугающего паука. Пассажирка нашла живой сувенир в своем багаже уже дома, в Лос-Анджелесе, после возвращения из путешествия по Уганде и Руанде. Паук провел в чемодане несколько дней, пережил 24-часовой перелет и переезд в раскаленной машине, а потому выглядел ослабленным, когда его обнаружили. Кроме того, у него отсутствовала одна лапка.

Женщина предположила, что паук забрался в ее чемодан в хижине, где она останавливалась с мужем. Дом находился рядом с лесом, поэтому в него легко могла случайно заползти всякая живность. Несмотря на то, что женщина проходила со своим багажом несколько досмотров, паука никто не заметил. Она не смогла определить, к какому виду относился ее «гость»: пауку не удалось выжить в новых условиях. Ее муж раздавил членистоногое и смыл в унитаз. Позже пара поняла, что могла заморозить останки паука и передать их арахнологу.

Ранее сообщалось, что жительница коммуны Наттернбах (Австрия) случайно привезла в своем багаже 18 живых скорпионов, вернувшись из отпуска на Адриатическом море в Хорватии.