Весенние мультконцерты «Союзмультфильм»: музыкальное путешествие в детство

25 марта и 23 апреля в Московской государственной консерватории состоится самое ностальгическое событие весны для всей семьи – концерты по мотивам всеми любимых мультфильмов.

Мультконцерты «Союзмультфильм» соединяют два вида искусства – мультипликацию и живое исполнение музыки из анимационных шедевров. Они медленно, но верно становятся трендом нашей культуры, и два таких концерта вновь пройдут уже этой весной.

Гостей ждет самое настоящее ностальгическое попурри из мультфильмов, где на большом экране в живом исполнении будут звучать самые известные мелодии и песни из «Бременских музыкантов», «Чебурашки», «Ну, погоди!», «Каникул Бонифация», «Щелкунчика», «Летучего корабля» и других. Всего будет исполнено 22 композиции из любимых всеми мультфильмов, вместе с которыми можно будет ненадолго вернуться в детство и вспомнить знакомые всем мотивы.

Кто? Живое исполнение, которое магическим образом действует как на взрослых, так и на детей, обеспечит большой симфонический оркестр «Русская Филармония», детский хор «Великан», участники шоу «Голос-дети» и дети-солисты группы «Республика».

Где? Концерты пройдут в музыкальном сердце столицы – большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Когда? Вернуться в беззаботный мир детства можно будет 25 марта и 23 апреля в 14:00.

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