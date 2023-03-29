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Мартовский фототурнир: Встречайте победителей!

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Весна пришла: в Московском зоопарке проснулись медведи

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Они уже выходят на прогулки на улицу.

В Московском зоопарке медведи вышли из зимней спячки. Они уже выходят на прогулку на улицу, рассказали Russian Traveler в зоопарке.

Бурые медведи Роза и Алладин проснулись еще несколько дней назад, но на улицу Роза выбралась только сегодня – впервые с ноября. Алладин под дождем гулять не захотел, но за него во двор вышла Бабуля – соседняя гималайская медведица, спасенная от браконьеров и недавно прибывшая в Москву из Краснодарского края. Впрочем, теперь дверь у Аладдина открыта, и он может появиться в любой момент.

Проснувшимся медведям уже дали первое угощение: тыкву, салат айсберг и морковь. Пока совсем немного – чтобы запустить пищеварение.

«Медведи с аппетитом попробовали предложенное и пошли обратно поваляться. В мартовский дождик лучше лишний раз погреться в уютной берлоге. Так что теперь наши обаятельные гиганты снова доступны для дистанционного общения – приходите помахать им лапой», – пригласили в зоопарке.

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