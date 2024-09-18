Ветеринар назвал 5 худших пород собак для содержания дома

Рейтинг составил ветеринар из Британии.

Известный британский ветеринар и блогер Алекс назвал пять пород собак, которые не подходят для домашнего содержания. Рейтинг Алекса публикует таблоид The Sun – и он крайне неоднозначный (во всяком случае, в редакции Russian Traveler нашлись собачники, которые в корне с ним не согласны).

На первое место Алекс поставил шарпеев. Причиной стали проблемы со здоровьем, которые бывают у этих собак из-за кожных складок, которые принесли породе узнаваемость и популярность: там прячется множество бактерий, вызывающих воспаления и нарывы. Кроме того, из-за узких ушных каналов у них часто возникают инфекции.

На втором оказались французские бульдоги и другие собаки с плоскими мордами (брахицефалы). Из-за особенностей строения черепа у них затруднено дыхание, часто бывают инфекции глаз и ушей. Потому содержать животных сложно и дорого: им нужны регулярные медицинские процедуры и всяческое лечение.

Французский бульдог Фото: Unsplash

Третье место заняли немецкие овчарки, которым нужно постоянное внимание и активность (а хозяева, особенно живущие в городе, не всегда могут удовлетворить эти потребности), а четвертое — немецкие доги. По словам специалиста, у них часто возникают болезни сердца, потому они живут очень мало — всего 7-8 лет.

Завершили список таксы — тоже по причине своей «болезненности». Никаких других проблем жизни с ними Алекс не нашел.

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«У них замечательный ум и характер, но телосложение располагает ко множеству заболеваний. Просто невозможно смотреть, как они страдают из-за всего этого», — заключил британский ветеринар и блогер.

Ранее психолог Елена Масолова рассказала Russian Traveler, почему собаки полезны для психики и здоровья человека. Оказывается, они способствуют выработке гормонов радости и успокаивают своих хозяев.