авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Ветеринары назвали 6 самых опасных продуктов для собак

Фото: Unsplash

Они могут вызвать у животных тяжелые отравления и проблемы с сердцем.

Канадские ветеринары назвали шесть самых опасных продуктов для собак. Список, составленный сотрудниками клиники Upper Canada Animal Hospital, публикует The Sun.

Рейтинг ветврачей из Канады возглавили чеснок и лук, ядовитые для большинства животных. Вещества, содержащиеся в них, могут разругать эритроциты в крови собак — это приводит к анемии, боли в животе, диарее, тошноте и рвоте.

Третьим опасным продуктом стало авокадо. В нем содержится персин, токсичный для собак, и много жиров, которые могут спровоцировать у питомца развитие панкреатита.

На четвертом месте оказался виноград, который может вызвать у собак тяжелые отравления со рвотой и диареей и даже почечную недостаточность. Также животным ни в коем случае нельзя шоколад, особенно, темный — он может вызвать у животного проблемы с сердцем, тремор, судороги и даже внутренние кровотечения.

Заключительной в списке стала жвачка, в которой содержится подсластитель ксилит. Он может вызвать у собаки печеночную недостаточность всего через 15 минут после того, как она проглотит подушечку.

Помимо того, ветеринары посоветовали хозяевам собак никогда не давать им обезболивающее ибупрофен, поскольку животные очень чувствительны к этому препарату.

Ранее ветеринар рассказала Russian Traveler, почему собак и кошек нельзя угощать шашлыками. Также животным запрещается давать любые сладости, особенно, кексы.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023