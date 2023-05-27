Ветеринары назвали 6 самых опасных продуктов для собак

Они могут вызвать у животных тяжелые отравления и проблемы с сердцем.

Канадские ветеринары назвали шесть самых опасных продуктов для собак. Список, составленный сотрудниками клиники Upper Canada Animal Hospital, публикует The Sun.

Рейтинг ветврачей из Канады возглавили чеснок и лук, ядовитые для большинства животных. Вещества, содержащиеся в них, могут разругать эритроциты в крови собак — это приводит к анемии, боли в животе, диарее, тошноте и рвоте.

Третьим опасным продуктом стало авокадо. В нем содержится персин, токсичный для собак, и много жиров, которые могут спровоцировать у питомца развитие панкреатита.

На четвертом месте оказался виноград, который может вызвать у собак тяжелые отравления со рвотой и диареей и даже почечную недостаточность. Также животным ни в коем случае нельзя шоколад, особенно, темный — он может вызвать у животного проблемы с сердцем, тремор, судороги и даже внутренние кровотечения.

Заключительной в списке стала жвачка, в которой содержится подсластитель ксилит. Он может вызвать у собаки печеночную недостаточность всего через 15 минут после того, как она проглотит подушечку.

Помимо того, ветеринары посоветовали хозяевам собак никогда не давать им обезболивающее ибупрофен, поскольку животные очень чувствительны к этому препарату.

Ранее ветеринар рассказала Russian Traveler, почему собак и кошек нельзя угощать шашлыками. Также животным запрещается давать любые сладости, особенно, кексы.

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