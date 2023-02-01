Ветеринары сутки спасали пьяную овчарку в Твери

Пес наелся забродивших яблок и впал в алкогольную кому

В Твери пес наелся забродивших яблок и впал в алкогольную кому. К счастью, ветеринарам удалось спаси животное, пишет KP.RU.

Когда хозяева нашли свою овчарку без сознания, то сразу повезли ее в ветклинику. Дежурный ветеринар Юлия Платонова начала расспрашивать у них, что случилось перед тем, как животному стало плохо. Оказалось, что накануне Ральф наелся забродивших яблок.

Врач оказала псу необходимую помощь и оставила на ночь в стационаре. К утру овчарка пришла в себя, но по-прежнему не могла встать на ноги. Ветеринары решили продолжать терапию до тех пор, пока животное не смогло самостоятельно ходить, есть и пить.

Как отметили в клинике, научного объяснения тяги собак к забродившим продуктам и даже алкоголю нет. Возможно, там есть особые ферменты, запах которых и привлекает животных.

Фото: Ветеринарный комплекс «БАРС»

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«Но хозяевам следует помнить, что организм собак и кошек не приспособлен к переработке алкоголя. Потому его потребление даже в малых дозах вызывает сильное отравление», — предупредили ветеринары.

Алкоголь влияет на собак практически так же, как на людей: они становятся сонными, рефлексы заторможены. Если собака выпила большое количество спиртного, это приводит к отравлению: животное тошнит, у него может произойти затруднение дыхание, а в самом худшем случае — кома, сердечный приступ и смерть.

Также врачи предостерегают хозяев собак от угощения питомцев шоколадом, изюмом и выпечкой: эти продукты могут вызвать сильнейшую аллергию. Если вы отдыхаете с питомцем на природе, не стоит угощать его шашлыком — лучше взять с собой специальное лакомство для собак, купленное в специальном отделе магазина.