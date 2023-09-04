Вьетнамский миллионер купил самую большую бутылку виски в мире

Вьет Нгуен Динь Туан купил на аукционе 311-литровую бутылку односолодового виски Macallan 32-летней выдержки за 1,1 миллиона фунтов стерлингов.

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Вьетнамский миллионер Вьет Нгуен Динь Туан купил 311-литровую бутылку, наполненную односолодовым виски Macallan 32-летней выдержки, за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (около 134 миллиона рублей) на аукционе в Эдинбурге.

Вьет добавил бутылку виски в свою коллекцию алкогольных напитков общей стоимостью около 175 миллионов евро.

«Я уже несколько десятилетий собираю бутылки. История и традиции изготовления виски придают каждому виски свою уникальность», – сказал коллекционер

Вьетнамский миллионер добавил, что в его коллекции есть одна из 40 бутылок виски Macallan, выпущенная в 1926 году стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Ему также принадлежит самая большая в мире бутылка коньяка и самая старая бутылка виски, которой, как предполагается, почти 150 лет.