Видео: как жители Московского зоопарка переносят аномальную жару в городе?

Синоптики предупреждают: в этом июле температура в Москве достигнет рекордов, которых столица России не видела уже сто лет.

В Московском зоопарке обитатели по-разному справляются с жаркой погодой, по словам представителей старейшего в мире зверинца. Львы, полосатые гиены и тигры наслаждаются прогулками на солнце, в то время как капибары, черепахи, медведи и кустарные собаки проводят много времени в воде.

«Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Большинство овец и альпака, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли», – рассказывают представители Московского зоопарка. — «На улице в эту погоду гуляют львы, полосатые гиены, тигр. Они могут побыть какое-то время на солнце, а потом, когда им станет некомфортно, уйти в тень».

В зоопарке рассказали, что всех животных, которым необходим доступ к воде, снабдили водоёмами. Гости парка могут и сами с удовольствием наблюдать, как резвятся в воде самые большие в мире грызуны и всеобщие любимцы капибары.

«В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары и многие другие», - рассказали в зоопарке.

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Конечно, многие животные с трудом переносят аномальную жару. Поэтому в вольерах всегда есть прохладные места, которые недоступны взгляду гостей зоопарка. Также многие площадки для животных имеют системы кондиционирования и орошения. Для панд, волков, лошадей это очень важно, а для белой медведицы Айки вообще первая необходимость.

Белые медведи привыкли жить в минусовых температурах, поэтому тридцатиградусная жара меховыми хищниками переносится непросто. Но в зоопарке успокаивают, для трёхлетней Айки созданы наиболее комфортные условия, включая снеговую пушку.

«Также у Айки большой бассейн, где температура воды не поднимается выше 18–20 градусов. Ещё у Айки в вольере работает снеговая пушка, снег от которой периодически насыпают росомахе», — пояснили представители зоопарка.

В качестве угощения для медведицы также замораживают различные продукты три раза в неделю не зависимо от погоды. Поэтому за Айку, которая поселилась в зоопарке в прошлом году, можно не волноваться.