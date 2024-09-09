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Видео: в Якутии самолет приземлился прямо к столу

Фото: Авиаторщина / Telegram

Отдыхающие в Республике Саха засняли на камеру эпичный момент появления Ан-2.

Пикник на берегу реки в Якутии был прерван незабываемой посадкой самолёта Ан-2, который приземлился на пляже всего в паре метров от отдыхающих.

На кадрах, снятых ошарашенными очевидцами, видно, как самолёт уверенно садится рядом с местом их кемпинга и делает резкий дрифт. К удивлению, никто из туристов приземления борта не испугался и бежать врассыпную не кинулся, но судя по комментариям, шок они всё-таки испытали – так же как и облегчение, что самолёт в итоге пронёсся мимо них.

Сообщается, что транспортную прокуратуру региона эпичное приземление не сильно впечатлило. В Якутии началась проверка по поводу безопасности полётов.

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