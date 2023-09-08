Виновницами крушения катамарана с россиянами оказались светящиеся акулы

Морских хищниц отличают небольшие размеры и острые зубы.

Виновницами крушения катамарана кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане оказались 40-сантиметровые бразильские светящиеся акулы. У катамарана вышли из строя оба баллона, после чего его экипажу пришлось подать сигнал SOS и эвакуироваться. Специалисты пришли к выводу, что, по всей видимости, виновницами произошедшего оказались именно бразильские светящиеся акулы вида Isistius brasiliensis.

Как пояснил профессор экологии из Университета Бонда (Австралия) Дэрил Макфи, эти морские хищницы достигают всего 40 сантиметров в длину, но их отличают очень острые зубы, которые выглядят весьма необычно. Как правило, светящиеся акулы питаются китами и другими крупными рыбами: они вцепляются в добычу и отрывают от нее куски до тех пор, пока она не ослабнет.

«Вероятнее всего, атака на катамаран была случайной и произошла лишь из-за сходства баллона с морскими млекопитающими. Бразильские светящиеся акулы часто питаются падалью — и потому могли принять баллоны за тело дельфина или кита», — отметил Макфи.

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Акулы вида Isistius brasiliensis называются светящимися потому, что они испускают зеленый люминесцентный свет. Такое свечение может продолжаться на протяжении трех часов после их извлечения из воды. Этот вид считается не опасным для людей — были зафиксированы всего несколько случаев нападения этих акул на человека. Последний из них был зафиксирован в Гаити в 2017 году.

Нападение на катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way произошло 4 сентября, когда он находился примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс (Австралия). На следующий день, 5 сентября, катамаран потерял равновесие и стал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS и 45 минут спустя к нему на помощь пришел сухогруз Dugong Ace.

Путешественники на сухогрузе направились в австралийский город Брисбен. При этом на катамаране отсутствовали специальные приборы для погрузки на борт судна-спасателя, поэтому его оставили в океане.