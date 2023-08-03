Виртуальная экскурсия по пирамиде Хеопса: видео

Отправляемся на прогулку по одной из самых таинственных и впечатляющих достопримечательностей в мире – и лететь в Египет не нужно.
Несколько месяцев назад недалеко от главного входа в пирамиду Хеопса был обнаружен новый тоннель. Его удалось заметить в ходе сканирования монументов Гизы, начавшегося в 2015 году. Длина подземного коридора составляет девять метров, а ширина – два метра.
Учёные, занятые в проекте сканирования под простым названием Scan Pyramids, используют неинвазивные технологии, включая инфракрасную термографию, 3D-моделирование и эндоскопы, позволяющие заглянуть внутрь структуры.
Незавершенный коридор, вероятно, был создан для того, чтобы перераспределить вес пирамиды либо вокруг главного входа, расположенного почти в семи метрах, либо на другую, еще не открытую камеру или пространство, объяснил глава Верховного совета Египта по древностям Мустафа Вазири.
Четырьмя годами ранее исследователи выпустили 360-градусный тур по Великой пирамиде. Он начинается в самом сердце пирамиды, в церемониальном проходе, известном как Большая галерея, и продолжается в Камере Царя.
Считается, что пять комнат над погребальной камерой царя в другой части пирамиды были построены для перераспределения веса массивной конструкции. Возможно, у фараона было более одной погребальной камеры, добавил Вазири.
Ученые подтвердили наличие коридора с помощью радара и ультразвука, а затем получили его изображения, введя эндоскоп толщиной 6 мм из через крошечный шов в камнях пирамиды.
Видео также исследует таинственную подземную камеру – особенность пирамиды, обычно закрытую для публики. Эта загадочная секция высечена из скалы ниже уровня земли и, в отличие от гладких поверхностей, встречающихся в других местах пирамиды, имеет неровные стены.
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Пирамида Хеопса, она же Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта, самое древнее и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в 4500 лет. Пирамида высотой 146 метров была самым высоким сооружением, созданным людьми до постройки Эйфелевой башни в Париже в 1889 году.
Комплекс пирамид расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Он состоит из пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.
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