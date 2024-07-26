Визовые центры Португалии ограничили свою работу в России

Они не открывают новые слоты на подачу документов.
Визовые центры Португалии ограничили работу во всех городах России. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».
По данным канала, с июля визовые центры не открывают новые слоты на подачу документов, а старые заявки рассматривают долго. Источники канала объясняют такой режим работы взаимной высылкой дипломатов, из-за которой возникла острая нехватка сотрудников.
«Сколько продлится такая ситуация — неизвестно. Фактически работа остановлена», — отмечают авторы канала.
Подать документы на Шенгенскую визу можно, если согласовать это с консульством. Для этого нужно написать на электронную почту посольства и объяснить срочность визита в Португалию. При этом в визовых центрах предупреждают, что срок рассмотрения заявки на визу может составлять до 45 дней.
Шенгенская виза подорожает в июне
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