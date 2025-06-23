Вкус роскошного Востока: дубайский тренд в российских сладостях

Всё началось с ближневосточных базаров, где на ярмарочных прилавках золотились пахлава, финики, щербет и прочие утончённые сладости. А теперь Дубай диктует моду уже за пределами Востока — и не только в моде и архитектуре, но и в гастрономии. В том числе — в десертах. Всё, что попадает в поле притяжения этого мегаполиса будущего, обретает налёт роскоши: даже шоколад.

Так называемый «дубайский шоколад» стал своего рода гастрономическим символом новой восточной эстетики. Он красуется на витринах в мерцающей упаковке, утопает в съедобном золоте, соблазняет густой фисташковой начинкой и текстурой хрустящего катаифи — обжаренного в карамели теста, тонкого, как нити шелка. Такой шоколад даже делают на заказ, как ювелирное украшение. А ещё он вдохновляет — и тех, кто его пробует, и шоколатье по всему миру.

В Россию этот тренд пришёл мягко, но уверенно. Недавно его переосмыслила отечественная шоколадная фабрика «Конфаэль» выпустила новую линейку сладостей, вдохновлённую гастрономическими традициями Дубая. Коллекция получилась нарядной, восточной, но при этом современной.

Центральный элемент серии — роскошная 230-граммовая плитка шоколада: тут и матча, с её зелёной горчинкой, и кремовая фисташковая паста, и хрупкий каркас из нитей катаифи. Текстуры перекликаются, как восточные узоры: вкус насыщенный, многослойный, как сказка «Тысячи и одной ночи».

Продолжает тему мини-коллекция из четырёх батончиков — каждый по-своему яркий. Белый — бархатистый и сливочный, лимонный — с сочной кислинкой и тонким сладким шлейфом. В клубничном — ноты ягод, словно лето в яркой оболочке. А матча — для тех, кто не боится пряной свежести и симпатизирует вкусам Азии.

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Новая коллекция уже появилась в фирменных бутиках «Конфаэль». Но ощущение от неё — будто восточная сладкая лавка сменила адрес и теперь открылась где-то рядом. Открываешь коробку — и вот он, Дубай: в текстурах, ароматах, оттенках зелёного и золота.