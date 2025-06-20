Вкусное лето: гастрономические новинки, которые нельзя пропустить

Лето – прекрасная пора для новых гастрономических открытий. Энергетический сорбет, грузинский лимонад, холодный чай или морское хачапури – собрали несколько интересных новинок и сочетаний.

Первый в России энергетический сорбет

Ищете способ охладиться и зарядиться энергией одновременно? Бренд VOLT Energy представил настоящую инновацию на российском рынке – энергетическое мороженое в формате сорбета. Необычный продукт сохраняет все «энергетические» свойства напитка, содержит кофеин, таурин и витамины группы В, но при этом отлично охлаждает в жаркий день.

Линейка представлена тремя флагманскими вкусами бренда: Вишня-Кола, Голубика-Гранат и Манго-Лайм. Особенно приятно, что продукт не содержит лактозы и является низкокалорийным – всего 118 ккал на 100 граммов. Правда, следует помнить, что, как и классический энергетик, сорбет предназначен для потребителей старше 18 лет.

Глоток Кавказа: грузинские лимонады

В начале июня Москва на один вечер превратилась в уголок старого Тбилиси – в ресторане «Ткемали» прошел гастрономический ужин в честь локализации знаменитого грузинского лимонада «Натахтари». Атмосфера грузинского гостеприимства, традиционные блюда и, конечно, легендарный лимонад собрали на одной площадке главных столичных трендсеттеров и инфлюенсеров.

«Натахтари» предлагает четыре флагманских вкуса: тархун, фейхоа, груша и виноград – каждый из них стал основой для изысканных коктейлей в авторском меню. Как отметил генеральный директор AB InBev Efes Николай Тюрников: «За 20 лет существования бренд стал лидером на домашнем рынке и завоевал поклонников по всему миру благодаря своим ярким, насыщенным вкусам, создающим неповторимое летнее настроение».

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Чай для жарких дней

Любителям чая больше не придется выбирать между любимым напитком и освежающим эффектом – новая линейка COLD BREW от Ahmad Tea решает эту дилемму. Особенность новинки в том, что пакетики с натуральными чайными листьями, фруктами и травами завариваются в холодной воде всего за пять минут – без кипятка, сахара и искусственных добавок.

Линейка представлена пятью вкусами: Mango & Lychee, Lemon & Lime, Peach & Passion Fruit, Lemon & Mint и Summer Fruits. Это идеальный выбор для тех, кто в поездке, на пикнике или просто на прогулке хочет насладиться натуральным напитком без лишних хлопот – достаточно иметь при себе бутылку воды и пакетик COLD BREW.

Море хачапури: морские деликатесы в грузинском исполнении

С 16 июня по 16 июля гурманов ждет настоящий праздник – фестиваль «Море хачапури» в сети хинкальных. В рамках фестиваля традиционные грузинские «лодочки» получили морское прочтение — гостям предложат четыре необычных варианта хачапури по-аджарски: с креветками, рапанами, мидиями в томатном соусе или судаком на подушке из шпината.

Каждый вариант сохраняет основу классического хачапури – три вида сыра, но дополняется морскими деликатесами, что делает блюдо еще более изысканным и неожиданным.