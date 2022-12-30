«Вкусный» Новый год и яркие премьеры на телеканале «Моя Планета»

В новогоднюю ночь «Моя Планета» приглашает зрителей в кругосветное гастрономическое путешествие, а в январские каникулы – в познавательный тур – по России и не только!

31 декабря на «Моей Планете» пройдет «Самая вкусная ночь в году». Вместе с ведущим Антоном Зайцевым и программами «Магия вкуса» и «Планета вкусов» зрители отправятся в потрясающий гастрономический тур по разным уголкам Земли. Попробуют кашу рыбака во Владивостоке, узнают, почему «калитки» – самый популярный продукт в Карелии, окажутся в самом сердце легендарного башкирского Сабантуя, а также узнают кулинарные секреты Сербии, Грузии, Кореи и других стран.

«Надеемся, зрителям будет интересно посмотреть, что в это время едят на другом краю планеты, – рассказывает Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета», – а ещё всю новогоднюю ночь с помощью специальных графических отбивок мы будем напоминать зрителям о том, что пришло время поздравить с наступлением Нового года друзей и близких, живущих в других часовых поясах. Эта замечательная традиция появилась ещё в советские годы, и мы подумали, что она ещё больше объединит всех в эту ночь. Ну а с 1 по 8 января мы покажем лучшие программы, будет очень интересно! Смотрите «Мою Планету» и убедитесь в этом лично! Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом!»

С 1 по 8 января «Моя Планета» покажет фильмы 2022 года и премьерные серии уже полюбившихся зрителям циклов: «А дома лучше», «Сесиль в стране чудес», «Один день в городе» и «Страшно. Интересно». Также в праздничном эфире – премьера нового проекта — трэвел-детектива «Тайна на карте». Ведущий Вадим Норштейн попытается разгадать загадки легендарных лабиринтов на Соловецких островах, горы смерти Воттоваара в Карелии, Города мёртвых в осетинском селе Даргавс и древних каменных менгиров в Хакасии.

Сесиль Плеже представит самый новогодний выпуск своей программы, ведь она отправляется на родину Деда Мороза – в город Великий Устюг Вологодской области. Француженка выяснит, почему считается, что здесь зима самая снежная, настоящая, русская. И конечно, доберётся до дома Деда Мороза, заглянет в его гардероб и даже посидит на его перинке…

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Андрей Понкратов в программе «А дома лучше» продолжает «кругосветное путешествие», не покидая пределов России: на этот раз он отправляется в Ставропольский край исследовать курорты Кавказских Минеральных Вод, которые часто сравнивают с немецким Баден-Баденом, чешскими Карловыми Варами и французским Виши.

Антон Зайцев с «Магией вкуса» отправится в удивительное путешествие на Кавказ и попробует блюда сразу нескольких народов, живущих в Карачаево-Черкесии, чтобы раскрыть секрет локальной магии вкуса.

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Диана Джалалова всего на один день отправляется на берег могучего Амура, в один из самых солнечных городов России – Хабаровск, а также в город праворуких иномарок — Владивосток. Подробнее — в программе «Один день в городе».

Зоя Бербер составит подробный гайд по Вологде: за один день прогуляется по Кремлю, освоит медитацию на коклюшках, найдёт тот самый резной палисад, отведает гастрономические специалитеты на итальянский манер и заглянет на старорусскую вечеринку в Семёнково.

Анна Демьяна вновь испытает свой пульс в проекте «Страшно. Интересно» и для этого поедет в край древних кавказских воинов, Республику Адыгея.