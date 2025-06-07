Вкусы планеты: жарёха из гусениц по-вьетнамски

Пугающее на вид блюдо из гусениц пользуется большой популярностью среди жителей Центрального плато.

Известно что вьетнамцы – народ с более экстремальными вкусовыми предпочтениями, чем россияне, но даже наши туристы признаются, что знаменитые жареные гусеницы на вкус не так плохи, как может показаться на первый взгляд.

Гусеничная «жарёха» считается деликатесом у жителей Центрального плато (нагорья) Вьетнама, расположенного на юге страны. Традиционно это блюдо готовят во фритюре, на гриле или жарят на сковороде. А основным ингредиентом, конечно же, являются гусеницы.

Специально обученные ловцы желтоватых ползучих личинок собирают их в густой листве деревьев кассии в период с марта по апрель. Именно в этот момент гусеницы усеивают деревья Центрального плато, прежде чем образовать коконы и превратиться в бабочек.

Тем, кому не удастся улизнуть от сборщиков, суждено прожить ещё около 4-6 часов для того, чтобы они успели естественным образом очистить желудок. Позже их промывают, бросают в кипящую воду, приправляют солью и перцем, а затем готовят любым предпочитаемым способом. В одной из разновидностей блюд, например, гусениц обжаривают на сковороде с салом, луком и измельченным чесноком.

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Судя по отзывам туристов, которым удалось попробовать местный деликатес, текстура блюда довольно приятная: хрустящая снаружи и кремовая внутри, а привкус чем-то напоминает ореховый. Правда, у некоторых обывателей блюдо вызывает приступ зуда, похожий на аллергию.

Стоит гусеничная жареха немало: в самом Центральном плато около 200 000–250 000 донгов за килограмм (примерно 800 рублей), а в других регионах примерно 350 000–400 000 донгов за килограмм (где-то 1100-1300 рублей). Такая высокая цена связана с сезонностью сбора гусениц с деревьев кассии, поэтому рекомендуем всем любопытным успеть попробовать деликатес до повышения цены.