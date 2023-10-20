Необычный тест-драйв: внедорожник на солнечной энергии пересек тысячу километров по пустыне без подзарядки

Электрокар завершил первое в своем роде путешествие за счет энергии своих солнечных батарей.

Студенты-инженеры из Технологического университета Эйндховена разработали двухместный электрокар Stella Terra, который только что завершил тест-драйв длиной 1000 километров по Марокко и пустыне Сахара. При этом он ни разу не остановился для подзарядки за всё путешествие. Его называют «первым в мире внедорожником на солнечной энергии».

Полагаясь только на встроенные в автомобиль солнечные панели, Stella Terra проехал от северного побережья Марокко по бездорожью гор Риф к песчаным дюнам Сахары.

Виссе Бос, менеджер группы проекта, сказал, что технология, лежащая в основе производительности автомобиля, на десятилетие опережает все остальное, что сейчас представлено на рынке.

«Stella Terra будет выдерживать суровые условия бездорожья, оставаясь при этом эффективной и достаточно легкой, чтобы питаться от солнца. Вот почему нам пришлось самим спроектировать для Stella Terra почти все – от подвески до инверторов для солнечных батарей», – Виссе Бос.

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Чтобы гарантировать, что автомобиль сможет работать только на солнечной энергии, инженерам пришлось максимально облегчить шасси автомобиля. Это оказалось большим преимуществом, когда дело дошло до бездорожья, поскольку легкая конструкция и специальная подвеска помогли Stella Terra меньше подвергаться влиянию плохого покрытия.

Во время этой эпической поездки возникла единственная проблема – когда вышла из строя система рулевого управления. Однако поломку удалось устранить, и команда успешно завершила маршрут.

Автомобиль также оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором, что означает, что он может преодолевать короткие расстояния в менее солнечные дни и заряжаться с помощью обычных зарядных станций.

Бос добавил, что Stella Terra фактически даже превзошла некоторые ожидания команды, потребляя на 30 процентов меньше энергии, чем ожидалось, и позволяя преодолеть расстояние целиком без использования каких-либо зарядных станций. Уровень мощности, обеспечиваемой солнечными панелями, был настолько велик, что в конце дня даже оставался избыток энергии, который можно было использовать для приготовления пищи и зарядки прочих устройств.

Команда также обнаружила, что специальный преобразователь для солнечных панелей автомобиля на 97 процентов эффективно преобразует солнечный свет в электрическую энергию. Для сравнения: самые эффективные солнечные панели, доступные для покупки, обычно имеют КПД не более 45 процентов.

Stella Terra делали не для получения прибыли, проект целиком финансируется за счет спонсорства. Команда также заявила, что не может комментировать стоимость создания автомобиля. Тем не менее, стоимость производства, похоже, является серьезным препятствием для современных автомобилей на солнечной энергии.

Так, Atlas Technologies, компания, созданная выпускниками солнечной программы Эйндовена, была вынуждена подать заявление о банкротстве из-за отсутствия продаж ее автомобиля стоимостью 500 тысяч евро. Однако с тех пор компания возобновила свою работу в качестве дочерней компании Dutch Lightyear и предлагает новую модель, которая будет стоить 40 000 долларов.

Еще одной проблемой для солнечных транспортных средств является погода: хотя такая машина может быть эффективна в солнечной Сахаре, другие климатические условия сильно ограничат ее возможности.