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Внутри культового памятника в Волгограде умер турист

Внутри культового памятника в Волгограде умер турист

Внутри 87-метровой скульптуры «Родина-мать зовёт!» располагаются небольшие помещения и переходы для туристов.

Турист умер во время посещения культового памятника на Мамаевом кургане в Волгограде. 68-летний мужчина скончался, находясь в голове скульптуры «Родина-мать зовёт!», сообщает Telegram-канал SHOT. 

Позже мужчину опознали как ректора московской академии физической культуры (МГАФК) Николая Чеснокова. Сообщается, что он приехал в Волгоград на фестиваль вузов физической культуры и решил посетить экскурсию к памятному месту в составе туристической группы. 

Во время передвижения по лестницам и узким проходам внутри монумента мужчине стало плохо. Чеснокову пытались оказать первую помощь, но безуспешно. Турист скончался до приезда скорой. Предварительная причина гибели ректора – оторвавшийся тромб. 

Сейчас на месте работают экстренные службы и выясняют, был ли у туристической группы допуск к внутренней части памятника. Двери, ведущие внутрь скульптуры, закрыты. 

Скульптура «Родина-мать зовёт!» считается одной из самых высоких в мире и самой высокой в России. Высота памятника с учетом установочной плиты и до кончика меча составляет 87 метров.

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