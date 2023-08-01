Во Флориде ламантин спаривался с братом и погиб

Травоядный водный гигант жил в океанариуме Mote в Сарасоте во Флориде.

38-летний ламантин по имени Хью умер при неизвестных обстоятельствах еще в апреле. Но учёные провели собственное расследование и недавно предоставили подробности о его кончине, которые могут помочь в сохранении уязвимого вида.

После смерти Хью Лаборатория патобиологии морских млекопитающих Научно-исследовательского института FWC провела вскрытие животного. Министерство сельского хозяйства США опубликовало отчет о вскрытии и заявило, что сотрудники океанариума не смогли защитить Хью во время «агрессивного сексуального взаимодействия с его братом Баффетом».

Авторы отчета утверждают, что представители учреждения наблюдали «высокоинтенсивное сексуальное поведение» между двумя морскими млекопитающими. У Хью случилось «ректальное проникновение» в то утро, когда произошел инцидент, и сотрудники позже взяли образцы фекалий Хью, которые включали свежую кровь. Сообщается, что Хью умер из-за 14,5-сантиметрового разрыва толстой кишки, а также из-за других травм.

«"Спаривание" продолжалось в течение дня с периодами отдыха между высокоинтенсивными взаимодействиями и случайным проникновением. Было замечено, что более крупный самец одержал верх над братом. Когда этот ламантин уплыл, меньший самец был замечен без движения на дне бассейна», – сообщает Министерство сельского хозяйства США.

Реклама

Хью родился в неволе и прожил в аквариуме со своим братом Баффетом почти 27 лет. Флоридские ламантины обычно живут около 60 лет, и на протяжении жизни в их поведении происходят перемены, в том числе они испытывают гон – желание спариваться – каждый год. Этот период может начаться весной и продлиться примерно до сентября.

В заявлении Mote говорится, что это был первый раз, когда сотрудники стали свидетелями «брачного поведения» Хью и его брата, при этом в их повадках не было никаких признаков «дискомфорта или беспокойства». Учреждение объясняет, что оба животных искали внимания друг друга в течение дня. Ветеринары лаборатории пытались отвлечь пару вместо того, чтобы развести их по разным вольерам – судя по всему, они не хотели, чтобы ламантины тревожились из-за разлуки.

Кто такие ламантины? Ламантины — это крупные морские млекопитающие, приходящиеся родственниками слонам. Их отличает яйцевидная голова, ласты и хвост. Ламантинов также называют морскими коровами, поскольку они отличаются внушительными размерами (длина до трех метров, вес до 550 килограммов), медлительностью и легкостью в отлове. Ламантины очень требовательны к окружающей среде, и содержать их очень дорого. Два взрослых ламантина съедают около 60–70 кг пищи в день. В зоопарке это в основном такие растения, как сельдерей, люцерна, салат, шпинат или брокколи, а в дикой природе это водные травы. Флоридские ламантины (Trichechus manatus latirostris) охраняются законом как находящийся под угрозой вид, но их смертность растет угрожающими темпами. Морские млекопитающие столкнулись с целым рядом вызовов, ответить на которые они не способны. Это и цветение водорослей, отравляющих воду, и голод, и холод.