Во Флориде ящерицы стали падать с неба

Они впали в анабиоз из-за похолодания и стали сыпаться с деревьев.

Во Флориде прошел «дождь» из замерзших игуан, засыпавших улицы городов. Видео с ящерицами появилось на YouTube и в социальных сетях.

Житель округа Майами-Дейд Рик Ринкон снял на видео неподвижную игуану, которая лежала на траве, маскируясь под окружающую среду. Кадрами с другой ящерицей поделился пользователь из Форт-Лодердейла — рептилия пыталась согреться.

Почему игуаны падают с деревьев? Игуаны — хладнокровные животные. Когда на улице холодает, они становятся медлительными, погружаются в анабиоз, ну а сидящие на деревьях особи просто падают на землю. Если температура опускается ниже четырех градусов по Цельсию, тропические рептилии замирают без движений.

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Зоологи штата попросили людей не прикасаться к животным и не пытаться им помочь: как только потеплеет, игуаны отогреются и снова начнут шевелиться.

«Не забирайте замерзших игуан домой! Это дикие животные, и как только они отогреются, у них может проявиться защитное поведение», — предупредили в комиссии по охране дикой природы и рыбных ресурсов штата.

При этом эксперты отметили, что игуаны неопасные животные, обычно они не проявляют агрессии по отношению к людям (их вполне можно содержать в качестве домашних питомцев).