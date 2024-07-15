Во Франции мэр запретил дождь

Мэр французской коммуны Кулонс издал официальный указ, призывающий осадки прекратиться.

Не беспокойтесь, градоначальник Даниэль Маррьер не сошёл с ума и не возомнил себя Зевсом. По словам мэра небольшого городка Кулонс, расположенного в регионе Нормандия, он просто устал от затянувшейся непогоды – и захотел повеселить всех 227 жителей своей коммуны.

В постановлении, которое цитирует Agence France-Presse, говорится что дождю приказано прекратиться начиная с 15 июля, а в последующие месяцы, вплоть до октября, «должна установиться ясная солнечная погода с лёгким ветерком».

Исполнять волю мэра доверено настоятелям приходов северной части Франции, которые должны будут в приоритетном порядке внести свой «вклад» в установление хорошей погоды.

Мэр Маррьер рассказал, что на такие радикальные меры его толкнул проливной дождь накануне, из-за которого даже не было видно улицы. По словам чиновника, он никогда не сталкивался с таким количеством осадков в летний период.

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«Я сказал себе: сейчас самое время, чтобы подарить людям немного улыбки», – поделился мэр, отметив, что его инициатива вызвала множество положительных отзывов среди горожан и слова поддержки.

В тоже время жители юга России и Забайкальского края сейчас бы отдали многое за дожди. В Дальневосточном федеральном округе несколько дней подряд вызывают осадки из-за сильной жары и бушующих пожаров – огонь там распространился уже на сотни тысяч гектаров. А в Краснодарском крае лесные пожары привели к массовой эвакуации людей из домов отдыха, где огонь уже уничтожил постройки и инфраструктуру.

Инициатива французского мэра могла бы стать отличным прецедентом для контроля над стихией – если бы она действительно сработала.