Во имя любви: 8 универсальных подарков на День святого Валентина

Если вы до сих пор не придумали, что дарить своей второй половинке на самый романтичный праздник в году – редакция Russian Traveler спешит на помощь с целым списком подходящих вариантов. А если День всех влюбленных отмечать не с кем, всегда можно побаловать самого главного человека в своей жизни – себя.

Вафельница: время для романтичных завтраков

Романтичный завтрак – отличный способ начать день. Особенно такой, как День всех влюбленных. При этом вафли – один из самых романтичных и вариативных завтраков, который только можно вообразить. Их можно сделать сладкими и солеными, добавить в тесто корицу и мускатный орех, украсить взбитыми сливками и ягодами, подавать со сладким сиропом, с джемом или с мороженым. В общем, угостите любимого (или любимую) вафлями – а на вопрос, откуда вы их взяли, презентуйте новенькую удобную вафельницу.

Баловать близких (и вас в том числе) вкусной выпечкой так часто, как того хочется, вашим возлюбленным поможет вафельница VITEK VT-2624. В безупречном результате можно не сомневаться: антипригарное покрытие гарантирует идеальное приготовление двух видов классических венских вафель.

Смартфон: полезный друг, который всегда рядом

Смартфон Pova Neo 2 – отличный вариант подарка для самых разных категорий: тех, кому важны игровые возможности гаджета, тех, кому хочется пополнять ленту соцсетей красивыми фотографиями, тех, кому все время нужно быть на связи, тех, кто имеет дело с большим количеством тяжелых файлов, и много кому ещё.

Один из главных плюсов – сверхъёмкий аккумулятор. Ёмкость аккумулятора POVA Neo 2 — 7000 мАч. Один заряд обеспечивает до двух суток работы при умеренном использовании, или до 31 часа непрерывного разговора по телефону.

Красивые снимки с этим смартфоном тоже обеспечены, так что лента соцсетей будет только краше, чем прежде: модуль основной камеры состоит из 16-мегапиксельного сенсора, датчика глубины и светодиодной вспышки. Сочетание этих характеристик позволяет делать яркие и четкие снимки, а HDR-поддержка при этом добавит высокую детализацию фотографии. В зависимости от конфигурации устройство оснащено 4 Гб или 6 Гб оперативной памяти, а за счет технологии Memory Fusion эти значения могут увеличиваться до 7 Гб и 11 Гб соответственно.

Узнаваемый дизайн выделит владельца Pova Neo 2 в толпе прочих смартфононосцев. Модель представлена в трех цветах корпуса, каждый из которых необычен по-своему: кибернетический синий, серый метеорит и наш фаворит – оранжевая магма.

Теплая и стильная обувь: для долгих прогулок за руку с любимыми

Вместе весело шагать – особенно когда шагать сухо, тепло и удобно! Обувь датского бренда ECCO сочетает в себе актуальный дизайн и инновационные технологии, благодарим которым она является идеальным спутником для длительных прогулок.

Например, мужские утепленные ботинки EXOSTRIKE из комбинированных материалов отличается оригинальным футуристичным дизайном и высокой функциональностью. Верх выполнен из мягкого нубука и дополнен геометричными деталями из натуральной кожи. Сверхлегкая подошва дарит максимальную амортизацию, а резиновый протектор усиливает сцепление с поверхностью. Идеальной парой им станут женские полусапоги SOLICE с подкладкой PrimaLoft® и климатической мембраной GORE-TEX®, которые сохранят ноги теплыми и сухими в любую погоду.

Фен: подарок, которому она точно обрадуется

Дарить подарок особенно приятно, если им действительно будут пользоваться. Например, фен с диффузором для кудрей – прекрасный комплимент для обладательницы вьющихся волос.

Фен Polaris PHD 2600АСi Salon Hair обеспечивает быструю сушку волос, а встроенный генератор ионов действует как антистатик и помогает сохранить здоровые кончики и цвет. При этом прибор бережно сушит и укладывает волосы.

В наборе с феном идет увеличенный диффузор, который поможет сформировать естественные локоны на вьющихся волосах и прикорневой объем. Выпрямить волосы можно с помощью насадки-концентратора при укладке отдельных прядей на брашинг. Фен обладает тремя температурными и двумя скоростными режимами.

Функция холодного обдува поможет закрепить укладку. Для сухих и поврежденных волос предусмотрен бережный режим. Фен представлен в четырех цветах на выбор: синий, графитовый, пыльный розовый и розовый пепел.

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Наушники: слушать песни о любви

Прислушайтесь! Слышите? Это Вселенная нашептывает вам подарить кому-нибудь дорогому не слишком дорогие, но качественные наушники. Наушники HUAWEI FreeBuds 5i унаследовали отличное качество звука и технологию активного шумоподавления от серии FreeBuds, а также заполучили стильный дизайн, сверхдлинное время автономной работы и низкую степень задержки. Эти характеристики делают их наиболее доступными, современными и функциональными TWS-наушниками в своей ценовой категории.

HUAWEI FreeBuds 5i обеспечивают 28 часов автономной работы и быструю зарядку, благодаря чему наушники могут работать в режиме воспроизведения аудио в течение 4 часов всего после 15 минут зарядки. Пользователи могут не беспокоиться о том, что наушники быстро разрядятся в самый неподходящий момент.

А ещё они водонепроницаемые и могут сделать фото со смартфона при двойном касании наушника.

Путешествие в подарок: для ярких впечатлений

Что самое главное в любом подарке? Конечно же эмоции и впечатления! Кому бы вы ни решили сделать подарок и каким бы ни был повод – подарочный сертификат на авиапутешествие от Связной Трэвел просто идеальный выбор.



При его оформлении вы можете выбрать любой номинал: от 1 000 до 50 000 рублей. Срок действия любого сертификата – один год с момента покупки. Так что у получателя будет время решить, куда бы ему хотелось полететь.



Сертификатом можно оплатить любые авиабилеты в любую точку мира, от российских и зарубежных авиакомпаний. При оформлении билетов нужно ввести промокод, указанный на сертификате. А если стоимость билетов превысит номинал сертификата, то оплатить разницу можно картами любых банков, в том числе – российских.

Оформите подарочный сертификат в пару кликов на сайте Связной Трэвел. Отправьте его сразу на электронную почту, в мессенджер или распечатайте и вручите получателю лично.

Кухонная машина: незаменимый помощник на кухне

Лайфхак: хотите, чтобы дома кто-то вкусно и разнообразно готовил? Подарите этому кому-то кухонную машину, и дело сделано. Готовить с такой – одно удовольствие. А главное – она сочетает в себе функции сразу нескольких устройств!

Компактная кухонная машина Hyundai HYM-S7651 сконструирована на основе планетарного миксера, при этом совмещает в одном корпусе еще блендер и мясорубку. Мощный мотор и шесть скоростных режимов обеспечивают равномерное перемешивание и взбивание продуктов. Чаши на 5 литров достаточно для приготовления основы на большое количество выпечки.

В комплекте предусмотрен крюк, лопатка и венчик. Все насадки устройства просто и быстро устанавливаются. Набор поставки комплектуется всеми необходимыми крышками и деталями, а управление прибором простое и интуитивное.

Термос: сохранить тепло

Термосы Starwind станут полезными спутниками в походах, поездках на природу и в путешествиях. Модели созданы с использованием технологии двойных стенок и удерживают тепло и холод более суток. Дополнительную термоизоляцию обеспечивают плотная винтовая пробка на резьбе и металлическая ёмкость, которую удобно использовать как чашку.

Термосы различаются между собой по объему и длительности поддержания температуры. Starwind 30-1500 и Starwind 30-1800 – универсальные модели, которые подходят как для напитков, так и для еды. Они легко трансформируются в питьевые за счет двойной пробки. Всего в линейке шесть моделей термосов, поэтому каждый сможет найти наиболее подходящий вариант.