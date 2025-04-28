Во Владимирской области перевернулся автобус с паломниками

17 человек были госпитализированы.

Во Владимирской области произошло ДТП с участием туристического автобуса, сообщили в УМВД России по Владимирской области.

В ночь с воскресенья на понедельник автобус с 55 паломниками, следующими на экскурсию в Кострому, съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла в 02:40 по местному времени. Причины происшествия сейчас выясняются, возбуждено уголовное дело. На данный момент есть предположения, что водитель не справился с управлением.

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Кадры с местра аварии Фото: УМВД России по Владимирской области

В связи с аварией было госпитализировано 17 человек. Из них одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести – в основном в травматологическое отделение. Судя по кадрам с места происшествия, после аварии раненым пассажирам пришлось покидать автобус через выбитое лобовое стекло.

Сообщается, что всего за медицинской помощью обратилось 35 человек. Среди пассажиров в салоне находился 11-летний ребенок, но он не пострадал. Остальные паломники были временно размещены в доме культуры поселка Красный Луч.