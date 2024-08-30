Во Внуково у туриста изъяли радиоактивный танк

Необычный сувенир передали специалистам, а мужчину теперь проверяют полицейские.

В аэропорту Внуково остановили пассажира с радиоактивным танком в багаже. Он прилетел в Москву из Ташкента, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина привлек внимание таможенников в зеленом коридоре. При проходе 37-летнего путешественника запищал аппарат контроля «Янтарь»: он показал, что в багаже может быть опасный груз. В итоге среди вещей мужчины нашли увесистую фигурку танка из металла со встроенными часами.

Танк сильно фонил — уровень радиоактивного загрязнения превышал норму в 56 раз, предположительно, из-за содержания в нем радия-226. Роспотребнадзор запретил ввоз фигурки, потому ее изъяли и передали в ФГУП «Радон». А мужчину, не предупредившего об опасном грузе, — полицейским, которые начали проверку.

В июле россиянка привезла из Индии радиоактивный вулканический песок. Женщина объяснила полицейским, что не знала о его свойствах и собиралась использовать в приготовлении косметики.

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