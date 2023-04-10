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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Во Внуково в посылке нашли человеческий череп

Фото: Unsplash

Его собирались отправить бизнесмену из США.

Сотрудники московского аэропорта Внуково нашли в одной из посылок человеческий череп. Его случайно обнаружили при просвечивании коробки, пишет Telegram-канал Shot.

Посылку должны были доставить в США некоему жителю Чикаго Тому Бубану. Он бизнесмен, ранее владевший строительной фирмой, до этого мужчина работал аналитиком в крупной банковской компании. Отправительницей значится жительница Москвы Ирина Лапина.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции. Эксперты уже выяснили, что череп принадлежал человеку, который умер около 10 лет назад. Его личность пока неизвестна, как и то, для чего останки решили отправить американцу.

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