Во Внуково в посылке нашли человеческий череп

Его собирались отправить бизнесмену из США.

Сотрудники московского аэропорта Внуково нашли в одной из посылок человеческий череп. Его случайно обнаружили при просвечивании коробки, пишет Telegram-канал Shot.

Посылку должны были доставить в США некоему жителю Чикаго Тому Бубану. Он бизнесмен, ранее владевший строительной фирмой, до этого мужчина работал аналитиком в крупной банковской компании. Отправительницей значится жительница Москвы Ирина Лапина.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции. Эксперты уже выяснили, что череп принадлежал человеку, который умер около 10 лет назад. Его личность пока неизвестна, как и то, для чего останки решили отправить американцу.

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